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16 мая 2017
21:00  16 мая 2017 0

Ройзман нашел себе партию, мертвый сенатор под санкциями Украины, птицы снова улетели на юг. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Евгений Ройзман прошел не одну партию, пока не договорился о выдвиженииФото: Владимир Жабриков/URA.RU

Самое интересно, что произошло во вторник, — в этой подборке. Такую же мы уже рассылаем тысячам наших читателей. Присоединяйтесь (нужно оставить нам ваш е-мейл — только и всего).

А вот самое интересное к этому часу:

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман определился, от какой партии он пойдет на выборы губернатора Свердловской области. Партия известная, но давно вне Госдумы. Ройзман говорит, что выбрал ее, потому что не загажена и «не даст задний ход».

Украинские власти сегодня здорово посмешили весь Урал, внеся в свои санкционные списки российского сенатора Олега Пантелеева. Несмотря на то, что он умер еще в 2016 году, Пантелееву нельзя год приезжать на Украину.

Возможное объяснение такому конфузу: Украина запретила российские соцсети и поисковики. По мнению опрошенных экспертов, хуже станет только самим украинцам, а в целом страна стала ближе к Северной Корее.

Птицы вернулись с зимовки на Ямал, но увидели, что там еще холодно, развернулись и улетели обратно на юг. На северном Урале, и правда, пока еще очень холодно, несмотря на май, обещают до -18.

В Екатеринбурге неожиданный ажиотаж с получением загранпаспортов. В этом году желающих улететь за границу в три раза больше, поэтому очереди растягиваются на пять часов.

Уральский священник предложил прихожанину храма заняться однополой любовью. С другой стороны, не покемонов же в церкви ловить позвал.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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