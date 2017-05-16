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16 мая 2017
21:13  16 мая 2017 0

Создатель Wikileaks назвал ЦРУ самой некомпетентной разведкой в мире

Лучшие сотрудники ЦРУ уже работают у нас, говорит АссанжФОТО: Wikimedia Commons

Создатель Wikileaks Джулиан Ассанж прокомментировал заявление бывшего сотрудника американской разведки Рэя Макговерна о том, что высшее руководство ЦРУ вмешалось в президентские выборы Америки.

Ассанж заявил, что ЦРУ является наиболее опасно некомпетентной разведкой в мире. «Оно вооружало террористов, разрушало демократии, устанавливало и поддерживало диктаторские режимы. В ЦРУ, конечно, есть хорошие сотрудники, но, судя по нашим публикациям, они работают на Wikileaks», — передает RT заявление Ассанжа.

Ранее Макговерн сделал заявление, что руководство американской разведслужбы могло само вмешаться в президентские выборы, на которых победил Трамп. ЦРУ отказалось от комментариев, сообщив, что вмешательство России в выборы США является общепризнанным фактом, и назвало Ассанжа главным другом террористов и диктаторов.

Семен Гринберг
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