21:13 16 мая 2017 0

Лучшие сотрудники ЦРУ уже работают у нас, говорит Ассанж ФОТО: Wikimedia Commons

Создатель Wikileaks Джулиан Ассанж прокомментировал заявление бывшего сотрудника американской разведки Рэя Макговерна о том, что высшее руководство ЦРУ вмешалось в президентские выборы Америки.

Ассанж заявил, что ЦРУ является наиболее опасно некомпетентной разведкой в мире. «Оно вооружало террористов, разрушало демократии, устанавливало и поддерживало диктаторские режимы. В ЦРУ, конечно, есть хорошие сотрудники, но, судя по нашим публикациям, они работают на Wikileaks», — передает RT заявление Ассанжа.

Ранее Макговерн сделал заявление, что руководство американской разведслужбы могло само вмешаться в президентские выборы, на которых победил Трамп. ЦРУ отказалось от комментариев, сообщив, что вмешательство России в выборы США является общепризнанным фактом, и назвало Ассанжа главным другом террористов и диктаторов.