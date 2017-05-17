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17 мая 2017
16 мая 2017
03:33  17 мая 2017 0

В Бермудском треугольнике пропал частный самолет

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, вопрос
Самолет с четырьмя пассажирами пропал с радаров через три часа после вылетаФото: Pixabay

В Бермудском треугольнике пропал частный самолет MU-2B, направлявшийся из Пуэрто-Рико в американский штат Флориду. На борту воздушного судна находились четыре человека.

Связь с самолетом была потеряна через три часа после его вылета из Пуэрто-Рико, сообщает «Национальная служба новостей».

По предварительным данным, обломки самолета уже обнаружены. Их нашли в 24 километрах от багамского острова Эльютера. Однако тела находившихся на борту людей пока не найдены. Как уточняет информагентство Nation News, в самолете летели двое взрослых американцев и двое детей четырех и десяти лет.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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