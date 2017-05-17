В ЛНР допустили возвращение в состав Украины

07:19 17 мая 2017 4

Игорь Плотницкий рассказал при каких условиях ЛНР вернется в состав Украины Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что республика может вернуться в состав Украины. По его словам, произойдет это в том случае, если в стране будет установлен «русский мир».

Плотницкий заявил, что ряд граждан Украины и сегодня против неонацистского режима, установившегося в стране. «Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время», — заявил в интервью «Известиям» глава ЛНР.

По словам Плотницкого жители ЛНР смогут простить Киев после «покаяния». Однако ни о каком возвращении не может быть речи, если Украина останется с тем режимом, который установился в стране, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Народ самопровозглашенной республике еще на референдуме анонсировал пророссийский настрой и желание стать частью великой державы, подчеркнул Плотницкий, пишет информагентство Nation News. «Наши жители на референдуме сказали: „Мы — русский мир“. И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья», — рассказал лидер ЛНР.