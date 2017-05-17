Пушков считает вредным запрет российских сайтов на Украине

07:39 17 мая 2017 0

Пушков: "Бездарнее и вреднее для украинцев, чем запрет на российские интернет-ресурсы, может стать только отказ Порошенко от безвизового режима с Россией" Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запрет российских сайтов на Украине является бездарным и вредным шагом, считает пермский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков отметил, что «бездарнее и вреднее» запрета на сайты РФ для жителей Украины может стать только отказ от безвизового режима с Россией, пишет «Федеральное агентство новостей».

Сенатор считает, что все попытки ввести санкции в отношении России не оправдали надежды украинской власти. «Вся программа действий Порошенко сводится к 1) разрыву связей с Россией; 2) разрыву оставшихся связей с Россией. Ни что иное он не способен», — приводит запись политика в Тwitter информагентство Nation News.

16 мая украинский президент Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины о запрете в стране доступа к российским социальным сетям «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также к ресурсам «Яндекса» и Mail.ru. Украинцы, недовольные этим решением, пообещали устроить новый Майдан.