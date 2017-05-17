08:15 17 мая 2017 0

Продюсер больше не желает сотрудничать с руководством "Первого канала" Фото: http://www.max-fadeev.ru/

Продюсер Максим Фадеев в ходе интервью видеоблогеру Юрию Дудю рассказал о причинах конфликта с гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом. Как оказалось, старые приятели рассорились из-за одновременного участия Фадеева в двух конкурирующих тв-шоу.

Фадеев рассказал, что во время участия в проекте «Голос.Дети» на «Первом канале», где он был членом жюри, бывшая жена Эрнста Лариса Синельщикова предложила ему поучаствовать в шоу «Главная Сцена», выходившем на второй кнопке.

«Она попросила меня поучаствовать. И получилось так, что эти проекты шли параллельно, в одно и то же время. Мне поступил звонок от Кости, он спросил, буду ли я в эфире. Я ответил: „Естественно!“ Второй канал я предупредил, что у меня есть договоренность с Эрнстом, потому что они были первыми», — цитирует продюсера издание «Дни.ру».

По словам Фадеева, команда «Главной сцены» специально перенесла финал своего шоу на 17 число, чтобы продюсер смог спокойно поучаствовать в съемках «Голоса», запланированных на 10 число. «Как только „Главная сцена“ обозначила 17-е число, Эрнст меня вызвал в кабинет и сказал: „Тут, понимаешь, я добавил новый круг, и финал у нас будет 17-го. Делай выбор“. Я сказал, что слово свою держу. 17-го я буду там. Точка. И наступило 17-е число, и мне пришлось как идиоту — это было впервые за всю историю телевидения вообще! — перебегать из одной студии в другую и сидеть в кресле то тут, то там. И это в прямом эфире!» — возмутился Фадеев.

Фадеев заявил, что после случившегося он не желает иметь никаких дел с гендиректором «Первого канала» и подчеркнул, что дальнейший диалог возможен только в случае личных извинений Эрнста. «Он это делал намеренно, чтобы поставить меня в крайне неловкое положение. И чтобы я сделал выбор. Он хотел посмотреть, какой выбор я сделаю. Это маленькая, очень женская позиция. Я делаю выбор в сторону своего слова. Мне абсолютно наплевать, что он думает. Он запретил мою музыку на своем канале, это просто детский сад! Ребенок!», — возмутился Фадеев.