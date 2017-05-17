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Главные новости Челябинской области
12:15  17 мая 2017 3

Полпред Игорь Холманских не стал открывать всероссийский IT-форум в Челябинске

Форум Информационное общество-2017.
Челябинскому губернатору пришлось выступить вне регламентаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских, выступление которого было заявлено на открытии всероссийского IT-форума в Челябинске 17 мая, не приехал на Южный Урал. Как пояснили «URA.RU» в правительстве региона, в аппарате полпреда их уведомили о его отсутствии без объяснения причин.

В самом полпредстве агентству сообщили, что Холманских не приехал в Челябинск в связи с изменением рабочего графика

Трехдневный форум «Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации» стартовал в Челябинске 17 мая. Предполагалось, что Игорь Холманских откроет его речью продолжительностью семь минут. Вслед за ним должен был выступить губернатор Борис Дубровский, которому отвели 10 минут.

Форум Информационное общество-2017. "Умный регион. Безопасность и инновации". Челябинск
Из высокопоставленных свердловчанан на форум прибыл первый вице-губернатор Владимир Тунгусов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Васин
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