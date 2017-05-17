В Екатеринбурге эвакуировали всех из торгового центра

12:10 17 мая 2017 0

В администрации ТРЦ эвакуацию объяснили учебной тревогой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге эвакуировали торговый развлекательный центр «Радуга Парк». Об этом жители города сообщили в социальных сетях.

«В „Радуге Парк“ сейчас эвакуировали всех работников и посетителей», — написал горожанин Павел в одном из пабликов во «ВКонтакте». Позднее он добавил к своему сообщению комментарий, что работа ТРЦ была остановлена примерно на 15 минут. «Видимо, проверка какая-то была», — заметил он.

В администрации торгового центра «URA.RU» сообщили, что причиной эвакуации стала учебная тревога, а за подробностями попросили обратиться в отдел маркетинга. Оперативно дозвониться до специалиста не удалось — по телефону никто не ответил.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу попросили дать паузу для ответа.