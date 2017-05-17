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17 мая 2017
15:19  17 мая 2017 4

Владелец банка спермы оказался отцом 60 детей своих клиенток

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., медицина, лаборатория, химия, наука
Обманутые клиенты клиники ждут результатов ДНК-тестовФото: Pixabay

23 голландских семьи обратились в суд Роттердама, требуя привлечь к ответственности бывшего владельца банка спермы Яна Карбаата, который многократно подменял донорское семя собственным. Однако приговор может быть вынесен лишь формально, поскольку недобросовестный бизнесмен умер в прошлом месяце в возрасте 89 лет.

По данным следствия, перед тем как уйти из жизни, Карбаат признался в том, что является отцом как минимум 60 детей. Его предсмертное заявление зафиксировано в электронном виде. В данный момент потерпевшие проводят ДНК-тесты, чтобы выяснить, действительно ли владелец донорской фирмы использовал свою сперму при оплодотворении клиенток. Результаты будут оглашены 2 июня, сообщает издание Life.ru.

Помимо этого, Карбаат подозревается в махинациях с данными клиники, поскольку он нарушал правила, согласно которым один донор может оплодотворить не более 6 женщин.

Сергей Макеев
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