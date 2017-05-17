15:35 17 мая 2017 1

Экс-полицейского взяли под стражу сразу после объявления приговора. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К восьми годам строгого режима приговорили в Екатеринбурге гаишника, «зарабатывавшего» на грузовиках. С водителей большегрузов сотрудник ДПС получил более 300 тысяч рублей.

Как сообщили «URA.RU» в Ленинском суде Екатеринбурга, бывший заместитель командира отдельного взвода ДПС ГИБДД Ревды Максим Сычев приговорен к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Находившегося в период следствия под подпиской о невыезде Сычева арестовали в зале суда.

По данным следствия, Сычев «наладил бизнес на перевозчиках грузов» с сентября 2015 по апрель 2016 года. Взятки поступали электронным способом на банковский счет полицейского.

Как сообщил «URA.RU» представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, нечистого на руку автоинспектора в октябре 2015 года выявили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности областного главка МВД, после того как Сычев получил 20-тысячную взятку от водителя грузовика, за несоставление административного протокола. У перевозчика отсутствовало специальное разрешение на транспортировку крупногабаритных грузов. Впоследствии выяснилось, что Сычев систематически получал взятки от водителей грузовиков. Инспектор и его непосредственный руководитель из органов МВД были уволены по отрицательным мотивам.