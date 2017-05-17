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17 мая 2017
16 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:05  17 мая 2017 0

В Екатеринбурге сотрудница Сбербанка требует сто тысяч за отравление хлоркой на рабочем месте

Виды Екатеринбурга, сбербанк россии
Помещения обработали хлоркой после того, как в банке выявили больного туберкулезомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

При дезинфекции помещений Уральского банка Сбербанка в Екатеринбурге из-за туберкулезного работника пострадали другие сотрудники. Одна из сотрудниц сообщила, что намерена требовать с работодателя 100 тысяч рублей компенсации за ухудшение состояния здоровья.

«Прошу принять меры в отношении ПАО Сбербанк, работодателя, у которого на данный момент я являюсь сотрудником. До последнего момента данный работодатель скрывал факт того, что один из сотрудников, с которым мы находились в непосредственной близости, болен туберкулезом, работодатель даже после того, как сотрудника увезли на „скорой помощи“, не говорил нам о случившемся, — написала в „URA.RU“ сотрудница Сбербанка Ксения З. — В четверг — 11 мая 2017 года — вызвали на шестой этаж регионального центра ПАО Сбербанк, Горького, 67, бригаду, которая просто распылила хлор на весь этаж, а потом через всего 1 час нас заставили вернуться на рабочие места. После данного инцидента у меня до сих пор болят легочные пути, мой организм все виды отравляющих веществ переносит с трудом».

Женщина пишет, что после обработки помещений они не были проветрены, а людей быстро вернули на рабочие места. В это время в коридоре и кабинетах стоял сильный запах хлорки.

«Прошу детальной проверки данного инцидента в Сбербанке. Флюорографию банк за свой счет нам, сотрудникам, находившимися в близости к больному, предоставить отказывается», — продолжает Ксения.

За комментариями редакция обратилась в пресс-службу Сбербанка. «У сотрудника одного из подразделений Сбербанка в Екатеринбурге был выявлен туберкулез. О диагнозе банку стало известно в начале мая, когда сотрудник уже был на больничном. Сейчас он госпитализирован. Сразу же были приняты все необходимые профилактические меры, чтобы не допустить распространения инфекции», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

По словам работников пресс-службы банка, определен круг работников, контактировавших с больным, для их обследования. «Информация о выявленном диагнозе была оперативно доведена до работников подразделения. Все мероприятия проводятся под контролем Роспотребнадзора и противотуберкулезного диспансера. В ближайшее время в целях профилактики планируется провести флюорографическое обследование всего персонала в здании. Других случаев заболевания не выявлено», — продолжает пресс-служба Сбербанка.

Кроме того, в банке отметили, что из суда пока не получали информации о том, что кто-то из работников подал иск о компенсации.

Александр Лукманов
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