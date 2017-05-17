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Главные новости Челябинской области
16:18  17 мая 2017 0

Экс-министр губернатора Сумина получил высокий пост от Дубровского

В правительстве Южного Урала Завалищин считался чистым технократомФото: пресс-служба минсельхоза Челябинской области

Александр Завалищин занял пост первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области. Постановление о назначении опубликовано на официальном сайте главы региона.

Чиновник будет курировать управление развития сельхозпроизводства (все животноводство, рыболовство и рыбоводство Челябинской области и связанную с их развитием техническую политику). Также на него будет замыкаться развитие растениеводства и малых форм хозяйствования, то есть фермеры и сельхозкооперативы. Еще одним крупным направлением станет ветеринария, пояснили «URA.RU» в минсельхозе.

При губернаторе Петре Сумине Завалищин четыре года руководил Главным управлением сельского хозяйства и продовольствия региона, впоследствии преобразованным в министерство сельского хозяйства. При этом считавшийся чистым технократом Завалищин уступил свой пост более «политическому» менеджеру Ивану Феклину, оставшись его первым замом. С приходом к власти Михаила Юревича Завалищин покинул министерство, а при Борисе Дубровском вновь оказался востребованным.

Владимир Васин
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