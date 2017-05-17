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17 мая 2017
16:35  17 мая 2017 7

Российский омбудсмен требует поднять зарплаты военным

IXМеждународная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Военным пять лет не повышали выплатыФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Госдуму с просьбой рассмотреть вопрос об улучшении социального положения военных, аргументировав просьбу тем, что заработная плата военнослужащих не индексировалась на протяжении последних пяти лет. В среду, 17 мая, Москалькова выступила на пленарном заседании Госдумы РФ с ежегодным докладом за 2016 год.

Москалькова подчеркнула, что военные являются высококвалифицированными специалистами, которые обеспечивают стабильность в государстве. Данный запрос омбудсмен попросила депутатов учесть при рассмотрении бюджета, передает телеканал 360.

Лев Истомин
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