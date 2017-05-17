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17 мая 2017
16:47  17 мая 2017 5

Путин заявил, что в США развивается «политическая шизофрения»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Путин увидел сбои в американской политикеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что в США развивается «политическая шизофрения», так как ситуацию в стране под антироссийскими лозунгами раскачивают «либо тупые, либо нечистоплотные люди».

Так российский лидер прокомментировал обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа по поводу передачи секретных сведений России, пишет republic.ru.

Кроме этого, Владимир Путин предложил передать Сенату США запись беседы Трампа и главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Лев Истомин
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