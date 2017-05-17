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17 мая 2017
17:47  17 мая 2017 0

Японская принцесса отреклась от титула ради простолюдина

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, япония, японский зонт
Япония останется без принцессыФото: pixabay.com

Первая внучка императора Японии Акихито и императрицы Митико по имени Мако Акисино решила отречься от титула ради того, чтобы быть вместе со своим возлюбленным — 25-летним простолюдином Кеем Комуро, с которым она вместе училась в Международном христианском университете Токио.

Молодые люди пять лет назад познакомились в одном из ресторанов столицы Японии, после чего постоянно общались, передает телеканал 360. Девушка уже представила своего молодого человека семье, которая одобрила выбор Мако. После бракосочетания принцесса официально лишится своего титула.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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