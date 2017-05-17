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17 мая 2017
18:10  17 мая 2017 1

Путин пошутил про выговор Лаврову из-за секретной информации

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
Если Трамп выболтал российскому министру секретные данные Израиля, Путин должен быть доволенФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин в шутку заявил, что сделал министру иностранных дел Сергею Лаврову выговор за то, что встреча главы МИДа с американским лидером Дональдом Трампом подняла такую шумиху вокруг разведданных Израиля.

Ранее сообщалось, что на встрече с Лавровым Трамп мог проболтаться о секретных данных и подставить неизвестный источник информации. Выяснилось, что это касалось разведки Израиля, сообщает агентство Nation News.

Посол Израиля в США Рон Дермер прокомментировал, что не подозревает президента Америки в болтливости, когда речь заходит о борьбе с терроризмом.

Трамп ранее сказал, что доволен прошедшей с Лавровым встречей.

Семен Гринберг
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