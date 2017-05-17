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17 мая 2017
18:13  17 мая 2017 0

Ученые показали ливни на Марсе

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, космос, планета
Марс удивляет новыми открытиямиФото: depositphotos.com © URA.RU

Американские исследователи визуально представили осадки на Марсе с использованием макета, рассказав, что на Красной планете раньше действительно шли дожди.

Во время эксперимента планетологи из США использовали комплексную модель воздушной оболочки Марса для демонстрации осадков, пишет агентство Nation News.

Авторы проекта из Смитсоновского института и Университета Джонса Хопкинса заявили, что раньше Красная планета обладала атмосферой, схожей с земной. Также известно, что на Марсе могли проходить ураганы.

Лев Истомин
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