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17 мая 2017
19:08  17 мая 2017 0

Стало известно, во сколько туристам обойдется отдых в Крыму

Крым., черное море, южный берег крыма
Отмечается повышение цен на южный курортФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма сообщили, во сколько туристу обойдется летний отдых на полуострове.

В летние месяцы средняя цена проживания в крымских отелях составит 3064 рубля с человека в сутки, сообщает «Русская планета». Уточняется, что сумма помимо размещения включает в себя трех-четырехразовое питание и базовое лечение. В пик сезона цена за стандартный номер на двоих с завтраком в отеле в среднем вырастет до 5785 рублей.

Отмечается повышение цен на размещение в санаторно-курортных объектах южной части Крыма на 2,7%, а на малые отели — на 6,4%.

Семен Гринберг
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