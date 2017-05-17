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17 мая 2017
20:12  17 мая 2017 0

Поклонская не приедет в Екатеринбург на день рождения царя. Причина — в Госдуме

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Наталья Владимировна никогда не пропускает заседания парламентаФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной думы, зампредседателя комитета по безопасности Наталья Поклонская, вероятнее всего, не придет в Екатеринбург 19 мая на празднование 149-летия последнего российского императора Николая II.

Об этом «URA.RU» сообщил человек из близкого окружения Поклонской. «Пятница — это будет не просто рабочий день: на 19 мая назначено заседание Государственной думы, а Наталья Владимировна никогда не пропускает заседания парламента», — пояснил агентству источник.

Между тем в аппарате Государственной думы подтвердили, что приглашение для участия в торжествах в честь дня рождения Николая II Наталья Поклонская получила, причем целых два. «Одно поступило от правительства Свердловской области, другое — от Екатеринбургской епархии, — рассказал агентству помощник Поклонской в Госдуме. — Ответ на них пока нет».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Наталья Поклонская намерена прилететь в Екатеринбург 19 мая, чтобы посетить праздничные мероприятия в честь 149-летия царя-страстотерпца, фанатичным поклонником и ярым защитником чести и достоинства которого она является.

Согласно программе мероприятий, в ночь на 19 мая в Храме на Крови состоится торжественное богослужение, а в 8 утра там же — Божественная литургия. В 13 часов пройдет семейный молебен, в 14.30 — награждение победителей межшкольного турнира «Русский силомер» (конференц-зал храма). Там же состоится духовно-просветительская встреча с историком, исследователем жизни Николая II Петром Мультатули, а в 18.30 — лекция «Псковская Гефсимания. Царскосельское заточение» о свержении монархии в России.

Самым зрелищным событием станет императорский бал, который пройдет в доме Севастьянова (начало в 17.00, вход — по приглашениям, участники — екатеринбургские старшеклассники — призеры олимпиад, выпускники екатеринбургского Суворовского военного училища, Уральского техникума «Рифей», отделения кадетского корпуса «Спасатель».

Андрей Гусельников
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