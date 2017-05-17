Российского туриста арестовали в Турции за кражу в отеле

21:21 17 мая 2017 0

Спокойно отдыхать россиянин не мог Фото: Нина Калинина © URA.RU

Туриста из России подозревают в краже денег из кассы спа-салона в пятизвездочном отеле в Турции. Сотрудники местной полиции задержали 42-летнего мужчину.

Михаила С. арестовали 16 мая в районе курорта Манавгат в провинции Анталья, уточняет телеканал 360 со ссылкой на издание Hurriyet Daily News. Он вместе с другом отдыхал здесь в пятизвездочном отеле, но в какой-то момент решил ограбить кассу в спа-центре гостиницы, где проживал. 15 мая мужчину задержали, а уже на следующий день приняли решение о его аресте.