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17 мая 2017
21:21  17 мая 2017 0

Российского туриста арестовали в Турции за кражу в отеле

Турция, пальма
Спокойно отдыхать россиянин не могФото: Нина Калинина © URA.RU

Туриста из России подозревают в краже денег из кассы спа-салона в пятизвездочном отеле в Турции. Сотрудники местной полиции задержали 42-летнего мужчину.

Михаила С. арестовали 16 мая в районе курорта Манавгат в провинции Анталья, уточняет телеканал 360 со ссылкой на издание Hurriyet Daily News. Он вместе с другом отдыхал здесь в пятизвездочном отеле, но в какой-то момент решил ограбить кассу в спа-центре гостиницы, где проживал. 15 мая мужчину задержали, а уже на следующий день приняли решение о его аресте.

Наталия Вершинина
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