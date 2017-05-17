В Кремле нет аудиозаписи разговора Лаврова и Трампа

21:59 17 мая 2017 0

На данный момент Белый дом отверг все обвинения ФОТО: Википедия

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом велась только стенограмма.

Ранее американские СМИ заявили, что Трамп мог проболтаться Лаврову о разведданных Израиля и тогда президент России Владимир Путин сказал, что Москва предоставит аудиозапись разговора.

На данный момент Белый дом отверг все обвинения, сообщает «Национальная служба новостей».

Советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера отметил, что Трамп и Лавров обсуждали только общие вопросы угроз, не касаясь темы работы разведки.