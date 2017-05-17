Огромный рой пчел заблокировал движение в центре Лондона. ВИДЕО

22:25 17 мая 2017 0

Маленьким пчелам удалось затруднить движение, объединившись Фото: Илья Московец © URA.RU

Атака пчел в центре Лондона затруднила движение транспорта на Гринвич-стрит. Проблему решил пасечник, который загнал агрессоров в улей.

Пчел очень привлек светофор, и они облепили его, не давая водителям возможности ориентироваться. Некоторые британцы сохраняли спокойствие, другие убегали, сообщает агентство Nation News. Ситуацию разрешил пасечник Фил Кларксон, который загнал пчел в переносной улей. Откуда появились пчелы, не сообщается.