23:56 17 мая 2017 0

Депутат не прошел кадровый фильтр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Железняк не получит должность заместителя начальника управления внутренней политики Кремля, так как не прошел проверку кадровиков и в итоге его кандидатуру забраковали.

Изначально именно Железняк рассматривался на высокую должность, в которой он мог курировать Государственную думу и Совет федерации. Кандидатура Железняка проверялась кадровыми службами с конца прошлого года, ожидалось, что в феврале он выйдет на новую работу, но в итоге этого не произошло, пишет РБК.

Причиной того, что политик так и занял должность стала его декларация, теперь в Кремле будут искать новую кандидатуру на высокую должность.