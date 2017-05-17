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17 мая 2017
23:56  17 мая 2017 0

Не прошел проверку: Кремль не стал назначать Железняка куратором парламента

Пресс-конференция депутата Государственной думы Железняка С.В. Москва., железняк сергей
Депутат не прошел кадровый фильтрФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Железняк не получит должность заместителя начальника управления внутренней политики Кремля, так как не прошел проверку кадровиков и в итоге его кандидатуру забраковали.

Изначально именно Железняк рассматривался на высокую должность, в которой он мог курировать Государственную думу и Совет федерации. Кандидатура Железняка проверялась кадровыми службами с конца прошлого года, ожидалось, что в феврале он выйдет на новую работу, но в итоге этого не произошло, пишет РБК.

Причиной того, что политик так и занял должность стала его декларация, теперь в Кремле будут искать новую кандидатуру на высокую должность.

Лев Истомин
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