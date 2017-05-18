Самый большой в мире бриллиант ушел с молотка в Женеве

05:54 18 мая 2017 0

«Легенду» приобрели за рекордные 14,99 млн долларов США Фото: Pixabay

Самый большой в мире бриллиант в форме сердца продан на аукционе Christie’s в Женеве. Драгоценность, названную «Легендой», приобрели за 14,99 млн долларов США — это стало мировым рекордом для продажи драгоценных камней.

Бриллиант весом 92 карата являлся центральной частью жемчужного ожерелья, изготовленного ювелирным домом Boehmer et Bassenge, сообщает «Газета.ру». Белый прозрачный камень относится к самой высокой цветовой категории «D» и является крупнейшим бриллиантом такого типа из когда-либо выставлявшихся на торги, отмечает ТАСС.

Предыдущий ценовой рекорд был установлен драгоценным камнем весом 56,15 карата, который был продан в 2011 году за 10,9 млн долларов.