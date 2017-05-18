Для космонавтов создают робота-помощника

06:52 18 мая 2017 0

Опытный образец появится в 2019 году Фото: Роскосмос

В России создают робота для повседневной работы на Международной космической станции. Помощник для космонавтов появится в 2019 году.

Первый космический робот разрабатывается по инициативе «Роскосмоса специалистами Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Опытный образец должен появиться в 2019 году, а летный — к 2021 году, сообщают «Известия». В этом же году запланированы первые испытания косморобота на МКС.

При создании космического помощника в связи с высочайшими требованиями безопасности будут использоваться комплектующие повышенной прочности и надежности. Робот будет построен по модульному принципу, что позволит легко заменять отказавшие детали. Робот будет представлять собой реактивный ранец с руками-манипуляторами, которыми он сможет закреплять предметы на внешней оболочке станции и перемещать полезный груз.