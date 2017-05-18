09:02 18 мая 2017 0

Скандалы вокруг Дональда Трампа сказались на фондовом рынке США Фото: depositphotos.com © URA.RU

Скандал вокруг президента США Дональда Трампа, связанный с увольнением главы ФБР Джеймса Коми и возможными отношениями американского лидера с Россией, обвалил фондовый рынок, лишив миллиардов богатейших людей мира.

Только 17 мая крупные бизнесмены потеряли 35 млрд долларов. Как сообщает РБК со ссылкой на Financial Times, индекс S& P 500 и Dow Jones 17 мая опустился на 1,8%, а NASDAQ потерял 2,6%.

По данным Bloomberg, на фоне падения фондового рынка, основатель Microsoft Билл Гейтс (состояние 86,8 млрд долларов) в среду потерял 1 млрд долларов, создатель Amazon Джефф Безос — 1,7 млрд долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг за день лишился 2 млрд долларов.

Как отмечают американские издания, потери миллиардеров связаны с реакцией рынка на увольнение президентом Трампом директора ФБР и расследования связи американского президента с Россией.

Аналитики заявляют, что падение фондового рынка свидетельствует о том, что администрация Трампа не сможет существенно повысить экономический рост в США.