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18 мая 2017
17 мая 2017
09:02  18 мая 2017 0

Из-за скандала вокруг Трампа богатейшие люди мира за день лишились 35 млрд долларов

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Скандалы вокруг Дональда Трампа сказались на фондовом рынке СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Скандал вокруг президента США Дональда Трампа, связанный с увольнением главы ФБР Джеймса Коми и возможными отношениями американского лидера с Россией, обвалил фондовый рынок, лишив миллиардов богатейших людей мира.

Только 17 мая крупные бизнесмены потеряли 35 млрд долларов. Как сообщает РБК со ссылкой на Financial Times, индекс S& P 500 и Dow Jones 17 мая опустился на 1,8%, а NASDAQ потерял 2,6%.

По данным Bloomberg, на фоне падения фондового рынка, основатель Microsoft Билл Гейтс (состояние 86,8 млрд долларов) в среду потерял 1 млрд долларов, создатель Amazon Джефф Безос — 1,7 млрд долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг за день лишился 2 млрд долларов.

Как отмечают американские издания, потери миллиардеров связаны с реакцией рынка на увольнение президентом Трампом директора ФБР и расследования связи американского президента с Россией.

Аналитики заявляют, что падение фондового рынка свидетельствует о том, что администрация Трампа не сможет существенно повысить экономический рост в США.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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