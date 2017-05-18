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18 мая 2017
09:23  18 мая 2017 1

Президенту Бразилии хотят объявить импичмент из-за компрометирующей аудиозаписи

В Бразилии требуют отставки Мишела ТемераФото: Licurgo.miranda, Википедия

Бразильские депутаты призвали к импичменту президента Бразилии Мишела Темера. Поводом для требования отставки главы государства стала аудиозапись, на которой Темера якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью.

По данным Globo, компрометирующая Темера запись поступила в Федеральный верховный суд Бразилии от братьев Батиста, владельцев компании JBS SA, сообщает RT со ссылкой на бразильское издание Globo. Темер подтвердил факт встречи с бизнесменами, пояснив также, что его поведение в ходе беседы не «компрометирует его как президента», пишет «Федеральное агентство новостей».

Если заявка парламентариев будет принята, то для рассмотрения вопроса будет созвана специальная комиссия.

Между тем в бразильской столице сотни протестующих окружили резиденцию главы государства. Перед этим митингующие попытались ворваться в здание парламента, но полиция отогнала их перцовым газом, добавляет телеканал 360. Собравшиеся требовали отставки Темера и проведения досрочных выборов президента страны.

Нина Калинина
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