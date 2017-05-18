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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:31  18 мая 2017 0

В центре Екатеринбурга сносят исторический памятник. Полиция бездействует. ФОТО

Части старинной мельницы сносятФото: соцсети

В Екатеринбурге начался снос пристроев старинной мельницы Симанова. По сообщениям общественников, возле исторического памятника работает строительная техника.

«Рабочие сносят часть здания. Полиция не приезжает, несмотря на заявление, которые мы подали в районное отделение. Говорят, что уже были проверки, все законно. Обратились в прокуратуру, надеемся, что на время проверки снос здания будет прекращен», — рассказал «URA.RU» защитник исторических памятников Олег Букин.

Застройкой района вокруг мельницы занимается компания УГМК. Строители демонтируют пристрои, которые появились в советское время. Согласно историко-культурной экспертизе, проведенной в 2016 году, объектом охраны признаны элементы, созданные до 1908 года. Все остальное можно сносить.

Компания УГМК построит на набережной Исети, где находится мельница, респектабельный жилой комплекс. Застройщик обещает, что историческое здание изящно впишется в готовящийся архитектурный ансамбль.

Так по задумке УГМК будет выглядеть район
Фото: УГМК

Марк Бородин
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