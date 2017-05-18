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18 мая 2017
11:47  18 мая 2017 0

Челябинца назначили ответственным за туризм на Урале

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, бетехтин алексей
Алексей Бетехтин в течение года будет отвечать за развитие туризма в УрФОФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совет по туризму в УрФО на год возглавил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Решение принято на федеральном координационном совета по туризму в Рязани, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства региона.

Бетехтину поручено развивать и продвигать турпотенциала Урала на внутреннем и международном рынках. По словам министра, первым делом он намерен составить карту мероприятий, которые могут стать брендами всего округа.

«Первым в очереди стоит Бажовский фестиваль [в Челябинской области], который пройдет в июне, и куда приглашены представители всего Урала. В июле мы отправимся в Тобольск [Тюменская область] на фестиваль „Сибирский разносол“. Нам это мероприятие тем более интересно, поскольку в Челябинске есть свой гастрономический фестиваль — „Уральские пельмени“. Это прекрасный повод обменяться опытом. Есть идея сделать новый проект „Фестиваль в гостях у фестиваля“ и пригласить к нам в декабре коллег из Тобольска», — отметил Алексей Бетехтин.

Сергей Леонов
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