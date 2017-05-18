{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Пермского края
13:29  18 мая 2017 0

Пост главы скандального департамента Перми предложили оппозиционеру и градозащитнику

Владимир Зубрин. Интервью, кабинет чиновника, рабочее место, пустое кресло
Денис Галицкий не имеет никаких связей со строительными компаниями, а значит не будет лоббировать интересы крупных застройщиковФото: Павел Бедняков © URA.RU

Пермские общественники предложили мэру Дмитрию Самойлову назначить на пост главы департамента земельных отношений борца с точечной застройкой Дениса Галицкого. Официальное обращение уже направлено градоначальнику, рассказали «URA.RU» в пресс-службе Пермской гражданской палаты.

Пост главы департамента земельных отношений освобождается в четверг, 19 мая. Занимающая его Елена Товмасян уходит по собственному желанию, говорят в администрации. Однако источники связывают это кадровое решение с прошедшими в феврале обысками, в результате которых был задержан замначальника департамента Павел Пахунов.

По мнению пермских общественников, Денис Галицкий, который является членом комиссии по землепользованию и застройке, давно зарекомендовал себя, как компетентный и принципиальный защитник интересов города и пермяков в вопросах градостроительства.

«Он не раз настаивал и добивался, в том числе через суд, реализации наиболее эффективных и социально взвешенных градостроительных решений», — говорится в сообщении Пермской гражданской палаты. Активисты отмечают, что Галицкий не имеет никаких связей со строительными компаниями, а значит не будет лоббировать интересы крупных застройщиков.

Сам градозащитник говорит, что не против занять пост главы ДЗО, но считает, что у него нет никаких шансов. «Это будет слишком чувствительно для многих землевладельцев, реализующих свои интересы через неформальные связи. Объём нарушений в земельных отношениях колоссален, на мой взгляд, в этой сфере будет сложнее всего наводить порядок. Может только градостроительство столь же пронизано лоббизмом, ведь истоки многих земельных нарушений явно находятся в департаменте градостроительства и архитектуры», — пояснил Денис Галицкий «URA.RU».

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров