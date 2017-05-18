14:39 18 мая 2017 1

Депутаты обсуждали добычу ресурсов на городских карьерах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Комиссия гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству уже второе заседание подряд пытается закрыть карьер на Шарташе. Правда, с обоснованием проблема: депутаты пытаются обвинить собственников в нелегальном использовании земельных ресурсов, но, по словам сотрудников мэрии, как раз на этой площадке с соблюдением законов все в порядке, зато есть другие месторождения, на которые в гордуме не обращают внимания.

Согласно отчету земельного комитета мэрии Екатеринбурга, представленного на комиссии, всего на территории города насчитывается 35 карьеров, из которых у 7 просто отсутствует лицензия на добычу ресурсов и никакой деятельности не ведется, еще на одном ведутся незаконные работы. Проблема с рекультивацией последних осложняется тем, что ни областное министерство природных ресурсов, ни Росприроднадзор на заявления не реагируют и никаких мер принимать не собираются, заявляя, что у них нет полномочий контролировать объекты без лицензии.

Депутаты доклад выслушали, а дальше с подачи председателя комиссии Владимира Крицкого решили особо выделить Шарташский карьер, который в отчете земельного комитета не значился. «Но почему именно Шарташский? Тут еще 8 в отчете, где, вы говорите, обсуждать нечего» — возмутился депутат Александр Смолин. И предложил акцентировать внимание на карьере на Арамильском тракте, где добыча ведется без лицензии или вообще не упоминать название конкретного месторождения.

Но Владимир Крицкий был неумолим, началась перепалка: «Вопрос изначально был „О Шарташском карьере и иных“ — „Тут нет ‚иных‘ — перебил Смолин — тут есть ‚О Шарташском карьере и рекультивации иных‘. Тем временем на галерке наблюдавшие за перепалкой чиновники начали строить версии о причинах перепалки.

В споре победил Владимир Крицкий: большинством голосов в комиссии вопрос о необходимости рекультивации карьеров ушел с акцентом на Шарташе.

«Все достаточно просто: компания „ЛСР“ застраивает ЖБИ, огромное строительство там ведет. А жилье в их новостройках покупать никто не хочет. Потому что рядом карьер и постоянно гремят взрывы. Когда компания приступала к застройке, ожидали, что к 2017 году лицензия на добычу ресурсов у карьера закончится и будет тихо, можно будет землю рекультировать быстро. А вместо этого минприроды эту лицензию продлевает и продлевает. И поскольку у „ЛСР“ есть председатель комитета Крицкий, они и решили закрыть тогда карьер через гордуму», — разъяснил спор двух депутатов источник «URA.RU» в мэрии.