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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
15:28  18 мая 2017 0

В Кургане в жилом доме прогремел взрыв. Пострадавший в тяжелом состоянии. ФОТО

Взрыв произошел из-за неисправного самогонного аппаратаФото очевидцев происшествия

В четверг, 18 мая, в Кургане прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной стал самогонный аппарат, его владелец доставлен в больницу, сообщили «URA.RU» очевидцы происшествия.

Взрывной волной выбило стекла
Фото очевидцев происшествия

Взрыв произошел в 1 микрорайоне Заозерного в дневные часы. Взрывной волной в помещении выбило стекла. По предварительным данным, никакие коммуникации в доме не пострадали.

Хозяина квартиры на «скорой» доставили в больницу. По данным очевидцев, у него серьезные ранения и ожоги.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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