16:44 18 мая 2017 0

Полицию навели на преступника ученики и родители Фото: Jennifer Van Vleet /Flickr

Задержанный возле школы №151 в Челябинске с оружием мужчина дал показания, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городского УМВД. На него поступило несколько заявлений от граждан.

«Задержанному 29 лет, и он находится в явно неадекватном состоянии. Кроме пистолета, оказавшегося пневматическим, у него была изъята гитара. Как заявил задержанный нашим сотрудникам, он „отслужил в армии, вспомнил былое и захотел погулять с гитарой“. Несколько горожан уже написали заявления», — добавили также в полиции.

«На территории самой школы этот человек не появлялся, мы узнали о ЧП из новостей. Соответственно, какой-то паники или истерики не было, на учебный процесс происшествие никак не повлияло», — рассказала корреспонденту «URA.RU» директор школы Елена Жукович.

ЧП произошло 18 мая около 8 утра на северо-западе Челябинска, между средней школой №151 и детским садом №452. По тротуару, размахивая пистолетом и временами нацеливая его на прохожих и школьников, шел неизвестный мужчина. Родители учеников вызвали полицию, а один из школьников двинулся за стрелком, по мобильному телефону «наводя» на него вызванный патруль.

В рамках проверки будет проведено медицинское исследование состояния задержанного, добавили в полиции.