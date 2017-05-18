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18 мая 2017
16:31  18 мая 2017 0

СМИ: Штаб Трампа общался с кумом Путина

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Москва могла общаться с окружением ТрампаФото: depositphotos.com © URA.RU

Специалисты предвыборного штаба Дональда Трампа общались с российскими чиновниками, а также теми, кто связан с Кремлем. В их числе оказался руководитель движения «Украинский выбор», кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук.

Когда точно был контакт с кумом российского президента, пока установить не удалось, однако известно, что велось обсуждение о сотрудничестве России и США, пишет «Газета.ру».

Сам Медведчук уже выступил с опровержением данной информации, заявив, что не знаком с сотрудниками штаба Трампа и такой разговор не мог произойти. Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что на протяжении семи месяцев до выборов президента США помощники Дональда Трампа провели не менее 18 переговоров с представителями России.

Лев Истомин
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