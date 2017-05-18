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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:15  18 мая 2017 0

Футболистов «Урала» отправили на занятия с детьми после проигранного матча

Чемпионат России по футболу 2016/17, 29 тур. ФК Урал - ФК Локомотив М. Екатеринбург
Накануне «Урал» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата России со счетом 1:2.Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» поучаствовал во всероссийской акции «Футбольный урок», посвященной Кубку Конфедераций-2017 в России. Игроки свердловской команды Александр Шубин, Максим Горин, Никита Муромский провели мастер-класс для учеников гимназии № 176, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «шмелей».

«В распоряжении наших игроков был школьный урок, на который пришло 40 детей. Разбившись на группы, ребята под руководством футболистов „Урала“ выполняли разные упражнения. Во второй части урока игроки „Урала“ вместе с детьми сыграли в футбол», — сообщили в пресс-службе.

После мастер-класса футболисты выбрали лучшего игрока среди школьников и подарили ему мяч с автографами. Затем состоялись фотосессия и неформальное общение детей со спортсменами.

17 мая в Екатеринбурге «Урал» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата России со счетом 1:2.

Кубок конфедераций пройдет с 1 июня по 12 июля в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Этот турнир считается «репетицией» чемпионата мира — 2018, который с 25 мая по 25 июля, кроме вышеперечисленных городов, примут Екатеринбург, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

Сергей Дианов
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