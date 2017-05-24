{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,56
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
09:31  24 мая 2017 0

В Нижнем Тагиле слесаря завода убило деталью железного колеса

Артемовский машиностроительный завод
Причиной смерти стало несоблюдение техники безопасностиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле на огнеупорном заводе погиб рабочий. Как удалось установить прокуратуре в ходе проверки, ЧП произошло из-за несоблюдения техники безопасности.

Мужчина работал слесарем-ремонтником на заводе дунитовых изделий и был формально допущен к резке заготовок, но в момент трагедии совершал действия, которые не соответствуют его специализации: «разбирал железнодорожную колесную пару», используя гидравлический пресс.

В результате неправильной эксплуатации пресса, металлическая деталь весом около 3 килограммов выскочила из механизма и ударила мужчину в живот, причинив ему смертельную травму.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что на данный момент выясняются все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии и по итогам проверки виновники понесут ответственность.

ЧП произошло 22 мая 2017 года на ремонтном участке предприятия ООО «Огнеупорный завод дунитовых изделий».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров