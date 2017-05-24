{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,56
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
Главные новости Курганской области
10:11  24 мая 2017 2

Выбирайте пути объезда! В Кургане перекроют центр города

День города. Старт велосипедистов Курган, велосипедисты, руденко сергей
Глава города Сергей Руденко тоже любит прокатиться на велосипедеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В субботу, 27 мая, в Кургане пройдет ставший уже традиционным велопарад. Для этого в центре города будут перекрыты улицы, предупреждают в пресс-службе ГИБДД.

Движение всех видов транспорта будет перекрыто по улице Гоголя — от Ленина до Карельцева, по улице Карельцева — от Гоголя до Пушкина, по улице Пушкина — от Карельцева до Криволапова, по улице Карельцева — от Пушкина до улицы 5-й Больничной, по улице 5-й Больничной — от Карельцева до въезда в ЦПКиО. Время перекрытия — с 09.45 до 10.40 часов.

Мероприятие пройдет в четвертый раз в рамках всероссийской акции «День велопарадов России». В прошлом году участниками акции в Кургане стали 450 велосипедистов

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров