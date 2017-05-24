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24 мая 2017
Главные новости Москвы
13:39  24 мая 2017 0

Актер Колин Ферт переезжает в Италию из-за Brexit

Ферт станет гражданином двух странФото: кадр из фильма "Король говорит"

Знаменитый британский киноактер Колин Ферт подал заявку на получение гражданства Италии из-за старта процедуры Brexit по выходу его родной страны Великобритании из ЕС.

Актер сильно обеспокоен последствиями данного процесса, а потому задумал получить двойное гражданство, как у его супруги Ливии Джуджолли и двоих детей.

Референдум о выходе Британии из Евросоюза состоялся в июне прошлого года, после того, как больше половины жителей страны выбрали именно такой вариант. После этого премьер страны сразу ушел в отставку, напоминает «Лента.ру».

Актер Колин Ферт снимался в известных картинах, среди которых «Гордость и предубеждение», «Дневник Бриджит Джонс», «Король говорит» и «Дориан Грей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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