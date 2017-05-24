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24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
14:11  24 мая 2017 0

Полицейские из Нижневартовска получили реальные сроки за применение силы

Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полиция россии, полк ппс
Югорские пэпээсники получили на двоих восемь лет тюрьмыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО суд вынес обвинительный приговор в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Нижневартовску. Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Полицейские избили задержанного в местном отделе полиции. Об этом в среду, 24 мая, сообщили «URA.RU» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«24 января 2016 года обвиняемые, находясь в помещении отделения полиции, превышая свои должностные полномочия, применили в отношении гражданина, доставленного для составления протокола об административном правонарушении, физическое насилие. В результате здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред», — комментируют в ведомстве.

Действия полицейских были признаны незаконными, сами обвиняемые — виновными. Приговором суда им назначен реальный срок лишения свободы — 4 года каждому в исправительной колонии общего режима. Осужденные лишены права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года.

Эльдар Булатов
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