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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:55  24 мая 2017 0

Срочно! В Екатеринбурге ограблен банк

Открытая лицензия от 22.07.2016 Грабитель, пистолет, вор, грабитель, воровство, кража
Грабители угрожали предметами, похожими на пистолет и гранатуФото: pixabay.com

В Екатеринбурге в среду, 24 мая, произошло ограбление банка на Космонавтов, 45, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, злоумышленники украли из организации 2,7 миллиона рублей.

«Сотрудникам угрожали предметами, похожими на пистолет и гранату, никто не пострадал», — рассказал источник. По данным онлайн-карт, в здании находятся два банка: «Совкомбанк» и «Югра».

В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу «URA.RU» подтвердили информацию об ограблении: «Около 13:45 в отдел полиции номер 15 поступило сообщение о нападении на кредитную организацию на проспекте Космонавтов. На место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником территориального отдела по Орджоникидзевскому району. Организованы неотложные оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства происшествия». На какой именно банк совершено нападение, в пресс-группе не уточнили.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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