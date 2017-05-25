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25 мая 2017
24 мая 2017
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18:28  24 мая 2017 5

Шейхи из Катара скупили VIP-ложи на ЧМ-2018 по футболу. Заплатили полмиллиарда рублей

Открытая лицензия 09.06.2015. Футбол.., футбол
Шейхи скупили VIP-ложи на трех российских стадионахФото: Pixabay
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Катарские шейхи за просмотр 19 матчей на чемпионате мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России, заплатили более 500 млн рублей. Цена обусловлена стоимостью VIP-лож, расположенных на стадионах «Лужники», «Открытие-арена» и «Зенит-арена».

Представители арабской страны, как уточняет портал Life.ru, приобрели большое количество билетных пакетов «Большая тройка», в которые входят 19 матчей на трех стадионах, включая игру-открытие, полуфиналы и финал.

По словам представителя компании MATCH Hospitality Имрана Пателя, стоимость одного пакета составляет порядка 100 миллионов рублей. Он также отметил, что в наличии еще осталось достаточно предложений по серии «Большая тройка» для предпринимателей из России и иностранных государств.

Богатые представители Катара также хотели выкупить президентскую ложу на матчи, однако им отказались продать билеты, указав, что ложа зарезервирована для первых лиц.

Интерес шейхов Катара объясняется тем, что в 2022 году страна будет принимать чемпионат мира.

Нина Калинина
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