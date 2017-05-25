18:28 24 мая 2017 5

Шейхи скупили VIP-ложи на трех российских стадионах Фото: Pixabay

Катарские шейхи за просмотр 19 матчей на чемпионате мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России, заплатили более 500 млн рублей. Цена обусловлена стоимостью VIP-лож, расположенных на стадионах «Лужники», «Открытие-арена» и «Зенит-арена».

Представители арабской страны, как уточняет портал Life.ru, приобрели большое количество билетных пакетов «Большая тройка», в которые входят 19 матчей на трех стадионах, включая игру-открытие, полуфиналы и финал.

По словам представителя компании MATCH Hospitality Имрана Пателя, стоимость одного пакета составляет порядка 100 миллионов рублей. Он также отметил, что в наличии еще осталось достаточно предложений по серии «Большая тройка» для предпринимателей из России и иностранных государств.

Богатые представители Катара также хотели выкупить президентскую ложу на матчи, однако им отказались продать билеты, указав, что ложа зарезервирована для первых лиц.

Интерес шейхов Катара объясняется тем, что в 2022 году страна будет принимать чемпионат мира.