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24 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:53  24 мая 2017 2

Уралвагонзавод будет создавать технику для Кубы

Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, кубинский флаг, куба
Куба становится партнером УВЗФото: depositphotos.com © URA.RU

Руководство корпорации УВЗ и правительство Кубы обсудили перспективы работы российской компании на острове Свободы

«Кубинская сторона заинтересована в развитии железнодорожного подвижного состава и дорожно-строительной техники. Кубинцы хотят не только поставки техники, но и ее дальнейшее сервисное обслуживание и модернизацию. На Кубе нас очень хорошо знают и понимают, что мы делаем не только военную, но и гражданскую продукцию», — рассказал журналистам генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

Итоги встречи стороны назвали «положительными».

Данил Бардин
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