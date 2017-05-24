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Главные новости Курганской области
19:06  24 мая 2017 5

В зауральском ГИБДД раскрыли места, где ловят нарушителей

Камеры видеонаблюдения по городу. Нижневартовск., ограничение скорости, камеры гибдд
Передвижные камеры ставят в местах повышенной аварийностиФото: Александр Елизаров © URA.RU

На дорогах Курганской области возобновилась работа передвижных систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Пресс-служба ведомства обнародовала список мест, где располагаются так называемые «микроволновки».

В ГИБДД подчеркнули, что решение о местах размещения комплексов принималось с учетом проведенного анализа аварийности. Работа передвижных систем фотовидеофиксации в настоящее время осуществляется в следующих местах:

— г. Курган, улица К. Мяготина, 51;

— г. Курган, улица Омская, 179, 179б;

— г. Курган, шоссе Тюнина, 2-7 км;

— автодорога «Иртыш» 70-77км, 253 км;

— автодорога Курган — Куртамыш, 13-14 км;

— автодорога Курган — Тюмень, 13-14 км;

— автодорога Екатеринбург — Шадринск — Курган, 145-147 км.

В случае изменения оперативной обстановки на территории региона возможна их передислокация, отметили в ведомстве.

«Обращаем внимание, что применение таблички „Фотовидеофиксация“ не является обязательным условием при работе передвижных средств автоматической фиксации. При этом отсутствие указанного информационного знака не дает права водителям игнорировать требования ПДД», — напоминают в Госавтоинспекции.

Татьяна Жаткина
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