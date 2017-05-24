Ученые уверены, что на Ямале не всегда будет так холодно

19:23 24 мая 2017 3

На Ямале в конце мая свирепствует метель, люди не убирают зимние вещи Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ученые успокоили ямальцев: необычно низкая температура воздуха, метели и снег не означают, что началось глобальное похолодание. Как сообщил директор Института криосферы Земли СО РАН Владимир Мельников, «зимняя» погода на Ямале может свидетельствовать лишь о начале очередного цикла похолодания, длительность которого составляет 35 лет. Однако говорить о том, что на протяжении всего этого времени будет так же холодно, неправильно.

«Холодный цикл должен был начаться с 2010—2011 года. Хотя очень много свидетельств тому, что все осложняется. Потоки тепла и холода неоднозначны. В Европе весна очень холодная, а на Востоке теплее. Климатические циклы характеризуются тем, что между циклами погода особенно переменчива. В холодном цикле все неравномерно, только средняя температура свидетельствует о том, какой это был период. Это примерно на полтора-два градуса ниже, чем в теплый цикл. Никаких катастрофических перемен мы не наблюдаем и не ждем. При этом есть некоторый тренд потепления. Он может быть связан с самыми разными причинами: либо с наложением циклов, либо с тем, что сейчас идет потепление средневекового ледникового периода», — сказал специалист.

На Ямале все еще не сошел снежный покров. В начале недели жизнь жителям региона осложняли метели. Не работала переправа на реке Оби и не летали вертолеты.