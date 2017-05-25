21:08 24 мая 2017 0

Усманов втянулся в роль видеоблогера Фото: Официальное интернет-представительство президента России

Добрый вечер! Сегодня было много интересного. Самое важное мы собрали в нашу подборку главных новостей дня. Кстати, такую же подборку мы легко можем отправлять вам на почту, просто оставьте нам свой электронный адрес.

Вот главное к этому часу:

Сегодня вся элита обсуждает новое обращение Алишера Усманова к Навальному. Усманов сравнил оппозиционера с Шариковым, а также закрепил уже ставшую брендом фразу «Тьфу на тебя». Миллиардер явно втянулся в роль видеоблогера. А вот что это ему дает и выиграл ли он у Навального — читайте в нашем материале.

В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. И это хорошо: новый закон защитит граждан от террористов. Объясняем, как.

Екатеринбурженка Светлана Хайдарова попала в рабство к семье своего мужа в Турции. Девушку увезли в отдаленный район страны, не отдают ребенка и заставляют работать в поле. Как красивый курортный роман обернулся трагедией — в нашем материале.

В Тюмени чиновники пытаются закрыть православный лагерь «Русь» для детей из неблагополучных семей. Дело в том, что в лагере не соблюдаются госстандарты детского отдыха, у персонала нет даже санкнижек. Чиновники беспокоятся за безопасность детей, боятся повторения трагедии на Сямозере. Ситуацию осложняет еще и то, что лагерем руководит жена бывшего заместителя уральского полпреда.

На приеме в Кремле обворовали топ-менеджера «Транснефти». Воришка прихватил сумку представителя нефтяной компании и спокойно вышел с ней из Кремля.

Находчивые уральцы придумали, как защитить трубы от морозов. Чтобы теплотрасса не перемерзала, люди укрыли трубы коврами.