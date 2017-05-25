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25 мая 2017
24 мая 2017
22:13  24 мая 2017 3

Полицейские задержали звезду Comedy Club. Ему грозит 15 суток. ВИДЕО

Соболев утверждает: он не знал о том, что еще в 2014 году лишился правФОТО: Instagram Ильи Соболева

Участника популярного шоу Comedy Club, который выступает в составе трио «Смирнов, Иванов, Соболев» Илью Соболева задержали в Петербурге. Полицейские остановили его автомобиль накануне, чтобы проверить документы.

Удостоверение комика, которое он предъявил полицейским, оказалось недействительно. Полицейские выяснили, что еще в 2014 году Соболева лишили водительских прав, сообщает Life.ru. Между тем сам артист сказал, что слышит об этом впервые, и никакого решения суда не получал.

Издание отмечает, что за вождение без прав комику грозит штраф 30 тысяч рублей, общественные работы или арест на срок до 15 суток.

Марина Мотылева
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