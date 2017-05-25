02:28 25 мая 2017 22

По мнению Лозницы, российские реалии — это отсутствие закона и неуважение к человеку Фото: Youtube / DW на русском

На Украине люди имеют достоинство, а в России — нет. Об этом заявил немецкий режиссер украинского происхождения Сергей Лозница, сравнивая протестные акции в двух странах.

«Российские реалии — отсутствие закона, отсутствие личности и неуважение к человеку, — заявил Лозница, рассказывая в эфире «DW на русском» о своем фильме «Кроткая». Причем, по его мнению, эта тема в России постоянна и неизменна.

В этом — отличие России от Украины, считает режиссер, с 2001 года постоянно проживающий в Германии. «Майдану» в Киеве удалось победить именно потому, что «в Украине выросли живые люди», а в России — нет. Чтобы появился настоящий протест, по мнению Лозницы, нужно чтобы у людей было достоинство, чего о России он сказать не может.

В разговоре с Жанной Немцовой Сергей Лозница рассказал о своем видении событий вокруг Крыма: полуостров должен быть возвращен Украине несмотря ни на что, и народ России якобы с этим легко согласится.

Не обошелся режиссер и без укола в адрес Русской православной церкви: рассказывая, какие религиозные люди совершали революцию в Киеве, Лозница отметил, что молились тогда верующие люди всех конфессий, за исключением лишь одной: Русской православной церкви. «Московского патриахата», — подчеркнул кинодеятель.