{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,27
Динамика за 2 недели
Евро 62,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
Главные новости Москвы
02:28  25 мая 2017 22

Режиссер Сергей Лозница: россияне легко поддержат возвращение Крыма Украине

По мнению Лозницы, российские реалии — это отсутствие закона и неуважение к человекуФото: Youtube / DW на русском

На Украине люди имеют достоинство, а в России — нет. Об этом заявил немецкий режиссер украинского происхождения Сергей Лозница, сравнивая протестные акции в двух странах.

«Российские реалии — отсутствие закона, отсутствие личности и неуважение к человеку, — заявил Лозница, рассказывая в эфире «DW на русском» о своем фильме «Кроткая». Причем, по его мнению, эта тема в России постоянна и неизменна.

В этом — отличие России от Украины, считает режиссер, с 2001 года постоянно проживающий в Германии. «Майдану» в Киеве удалось победить именно потому, что «в Украине выросли живые люди», а в России — нет. Чтобы появился настоящий протест, по мнению Лозницы, нужно чтобы у людей было достоинство, чего о России он сказать не может.

В разговоре с Жанной Немцовой Сергей Лозница рассказал о своем видении событий вокруг Крыма: полуостров должен быть возвращен Украине несмотря ни на что, и народ России якобы с этим легко согласится.

Не обошелся режиссер и без укола в адрес Русской православной церкви: рассказывая, какие религиозные люди совершали революцию в Киеве, Лозница отметил, что молились тогда верующие люди всех конфессий, за исключением лишь одной: Русской православной церкви. «Московского патриахата», — подчеркнул кинодеятель.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров