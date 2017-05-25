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25 мая 2017
24 мая 2017
02:04  25 мая 2017 0

Ученые: вино способствует возникновению рака груди у женщин

Абрау-Дюрсо. Вино и сыр. Екатеринбург, бокалы
Исследователи призывают женщин отказаться от ежедневного потребление винаФото: Анна Майорова © URA.RU

Вино может стать причиной возникновения онкологических заболеваний у женщин. К такому выводу пришли члены исследовательской группы Американского института исследований рака (AICR) и Всемирного фонда исследований рака (WCRF).

По мнению ученых, даже один бокал вина в день повышает риск возникновения рака груди у женщин. Профилактика одна: отказаться от ежедневного употребления алкоголя и начать вести активный образ жизни. Прогулки на свежем воздухе раз в неделю способствуют снижению риска образования рака груди на 13 процентов, отмечает Life.

При этом ученые уточняют, что вред здоровью наносит не только вино, но и пиво и другой алкоголь.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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