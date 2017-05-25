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25 мая 2017
Главные новости 
10:09  25 мая 2017 0

На УВЗ начали расследование после сообщений о продаже корпорации

Армия-2015. Москва, увз, уралвагонзавод
На "Уралвагонзаводе" полностью опровергли сообщения о скорой продажеФото: Антон Белицкий © URA.RU

В корпорации «Уралвагонзавода» опровергли сообщения о том, что концерн «Калашников» может выкупить акции компании у «Ростеха». В пресс-службе УВЗ эту информацию назвали «несоответствующей действительности».

«Никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится. Корпорация инициирует служебное расследование по факту распространения несоответствующих действительности сведений», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Уралвагонзавода».

О возможной продаже УВЗ концерну «Калашников» ранее сообщил РБК со ссылкой на источник в Минпромторге. Эту информацию также опровергли и в самом «Калашникове».

100% акций «Уралвагонзавода» отошли госкорпорации «Ростех» в декабре 2016-го. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Сергей Дианов
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