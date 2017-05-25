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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:53  25 мая 2017 6

Свердловский депутат прикрыл кучу навоза флагом России. «Я патриот!». ФОТО

Подготовка к 9 мая. Сургут, флаг рф
Свердловский депутат осквернил флаг РФФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Осиновском Свердловской области местный депутат-единоросс Леонид Шубин решил прикрыть огромную кучу навоза плакатом с цветами российского флага. На депутата соседи пожаловались в прокуратуру и даже устроили митинг в поселке с требованием выгнать Шубина из «Единой России» и отобрать мандат.

Фото: Life.ru

Единоросс заявляет, что соседи приняли за флаг обычную раскраску. Он отметил, что даже если бы был «Олландом или Обамой, всё равно бы не стал класть флаг на навоз», пишет портал Life.ru.

«Да это был не флаг, а раскраска с белыми и красными полосами! Я бы никогда не укрыл навоз флагом. Я патриот», — заявил Шубин.

Своих соседей Шубин назвал людьми, больными на голову. «Они еще и копались в моем навозе зачем-то», — заявил парламентарий.

Нина Калинина
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